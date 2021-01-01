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اشتية يرحب بتصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح مواصلة تقديم المساعدات لشعبنا

الخميس 21 أكتوبر 2021 05:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يرحب بتصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح مواصلة تقديم المساعدات لشعبنا



رام الله/سما/

رحب رئيس الوزراء محمد اشتية، بتصويت الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة، اليوم الأربعاء، لصالح مواصلة تقديم المساعدات لشعبنا.

ووصف اشتية في بيان صدر عن مكتبه، مساء اليوم، القرار بأنه بمثابة انتصار للشعب الفلسطيني، وتأكيد جديد على انحياز ممثلي الشعوب الأوروبية لقيم الحق والعدل والمساواة والحرية، ورفض سياسات الابتزاز والتزييف والعنصرية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني؛ من خلال محاولات اللوبي الإسرائيلي تحريض البرلمان الأوروبي لوقف المساعدات للشعب الفلسطيني، خاصة لقطاع التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”.


وأضاف أن تصويت البرلمان الأوروبي بتقديم 55 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” يجدّد الأمل لدى الشعب الفلسطيني بحتمية نيله حقوقه المشروعة التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية، ويشكّل فشلا كبيرا لمحاولات التحريض الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

#محمد اشتية #البرلمان الاوروبي #تقديم المساعدات

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