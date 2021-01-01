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منصة "تيقن" توضح: ما حقيقة تصريحات وزيرة خارجية السويد عن الفساد في فلسطين؟

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصة "تيقن" توضح: ما حقيقة تصريحات وزيرة خارجية السويد عن الفساد في فلسطين؟



غزة /سما/

 أكد منصة تيقن للتحقق من الأخبار، صحة تصريحات وزيرة الخارجية السويدية بشأن مستوى الفساد لدى السلطة الفلسطينية وتقديم المساعدات لها.

وأفادت المنصة بأنها تواصلت مع الإعلامية الفلسطينية- السويدية براء لافي والتي استمعت إلى حديث الوزيرة الوارد في خبرٍ صادرٍ عبر "راديو السويد"، وترجمته لفريق تيقن حيث جاء في تصريح الوزيرة: "نريد تقديم المساعدة في التنمية الاقتصادية للفلسطينيين لكن حتى نتمكن من ذلك يجب أن لا يكون هناك فساد في المستوى الموجود" حسبما ترجمة لافي.

كما راسلت تيقن "راديو السويد" لتستفسر عن حقيقة الخبر الذي نشروه حول تصريح الوزيرة، وبدورها زوّدت الإذاعة فريق تيقن بخبرها الذي تضمن تسجيلًا صوتيًا لوزيرة الخارجية السويدية والذي جاء فيه ما ترجمته الصحفية براء لافي.

وكان وزيرة التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، قد نفى في تصريحات له، ما نُسب لوزيرة الخارجية السويدية قائلاً: "تصريحات وزيرة خارجية السويد حول الفساد تقف عائقا أمام تقديم الدعم للفلسطينيين'"غير صحيحة، ومن يروج لها مواقع تابعة لحماس".

#منصة تيقن #الخارجية السويدية #السويد #فلسطين #فساد #السلطة الفلسطينية #احمد مجدلاني

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