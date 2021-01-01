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"حماس" تُعقب على تصريحات وزير الخارجية الماليزي بشأن التطبيع مع الاحتلال

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تُعقب على تصريحات وزير الخارجية الماليزي بشأن التطبيع مع الاحتلال



غزة /سما/

ثمنت حركة "حماس"، مساء يوم الأربعاء، تصريحات وزير الخارجية الماليزي السيد سيف الدين عبد الله التي فندت المزاعم "الإسرائيلية" بأنّ ماليزيا تنوي الالتحاق بمسيرة التطبيع مع الاحتلال في المنطقة، والانضمام لما يسمى بالاتفاقيات الإبراهيمية.

وقالت "حماس" في بيانٍ صحفي: "إننا نقدر تأكيدات معالي الوزير على وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، على طريق الحرية والاستقلال".

وأشادت، بالتزام ماليزيا التاريخي، حكومة وشعبا وبرلماناً، بمناهضة التطبيع ومواجهة هذا المخطط الصهيوني الخبيث لاختراق المنطقة والسيطرة على مقدراتها على حساب الأمة ومستقبل أجيالها".

#حركة حماس #الخارجية الماليزية #ماليزيا #اسرائيل #سيف الدين عبد الله #اتفاقيات أبراهام

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