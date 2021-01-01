فريج ينتقد النائب أيمن عودة بعد تصديه لبن غفير والأخير يرد

القدس المحتلة /سما/

انتقد الوزير عن حزب ميرتس الإسرائيلي عيساوي فريج رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة بعد تصديه مع نشطاء بالأمس لزيارة عضو الكنيست ايتمار بن غفير الاستفزازية للأسير مقداد القواسمي المضرب عن الطعام لليوم 91 على التوالي ويقبع في مستشفى “كابلن” الإسرائيلي.

وقال الوزير عيساوي فريج في مقابلة على القناة العبرية إنه يستنكر رد فعل النائب أيمن عودة، مضيفًا أنه كان عليه تجاهل زيارة بن غفير كما تجاهلها أهالي كفر قاسم على حد قوله.

ورد النائب أيمن عودة على هذه التصريحات أن الوزير عيساوي فريج ينتقده على التصدي لبن غفير وهو ينتقل من حاكم عربي لآخر للمساهمة في التطبيع مع “إسرائيل”، مضيفًا أن هذه مهادنة سمجة، وأن أهالي كفر قاسم رفعوا الأحذية في وجه بن غفير الذي أراد الاستهزاء من أهالي المدينة وزيارة صرح شهدائها.

وكان النائب أيمن عودة قد تصدى مع نشطاء في أراضي الـ48 لزيارة عضو الكنيست بن غفير الاستفزازية للأسير مقداد القواسمي، وجرت مشادة لفظية بينه وبين غفير ثم تحولت لمشادة بالأيدي أمام غرفة الأسير المضرب القواسمي.

وكان بن غفير قد أعلن عبر حسابه في تويتر عن زيارته للأسير القواسمي، وكتب “سأذهب لأدقق وأرى عن كثب ظروف مكوث الإرهابي قواسمة في المستشفى وإذا ما كان يعالج على النحو الذي يقتضيه القانون ولأرى عن قرب معجزة الشخص الذي لم يأكل لعدة أشهر وبقي على قيد الحياة”.

ويواصل الأسير مقداد القواسمي إضرابه عن الطعام لليوم 91 على التوالي، إلى جانب 6 أسرى آخرين يواصلون إضرابهم رفضًا لاعتقالهم الإداري.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، وأنّ وضعه الصحي حرج للغاية، وذلك وفقًا للأطباء في مستشفى “كابلان”.