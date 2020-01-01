الصحة الإسرائيلية: إصابات كورونا الخطيرة تتراجع إلى 343

القدس المحتلة /سما/

أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، تسجيل 8 حالات وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف الليلة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات المسجلة منذ بدء انتشار الجائحة إلى 8,029.

يأتي ذلك فيما يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مساء اليوم، جلسة مداولات لبحث احتمال انتشار المتحورة AY4.2 من فيروس كورونا المستجد، وذلك في أعقاب تسجيل حالة الإصابة الأولى في هذه النسخة المتفرعة عن المتحورة دلتا، وتنتشر في عدة دول أوروبية.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") إلى "مخاوف في الحكومة الإسرائيلية من انتشار متفرعة دلتا الجديدة في في أوساط متلقي التطعيم المضاد للفيروس، على غرار ما يحصل في بريطانيا"، ولفتت القناة إلى أن المداولات ستبحث كذلك إمكانية تأجيل رفع بعض التدابير الصحية السارية، لا سيما المتعلقة بالسياحة.

وبينت المعطيات الصدارة عن وزارة الصحة، تشخيص 636 إصابة جديدة بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية، في حين شُخصت 1,135 إصابة بالفيروس، أمس، الثلاثاء، إثر إجراء 88,398 فحصا لتشخيص الإصابة بكورونا، لتنخفض بذلك نسبة الفحوصات الموجبة إلى 1.28%.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 474 مريضا بكورونا؛ في حين انخفض عدد الحالات الخطيرة إلى 343، 77% منهم لم يتلقوا اللقاح على الإطلاق.

وبيّنت المطيات أن 155 حالة تخضع لتنفس اصطناعي. فيما وُصِفت 182 حالة بـ"الحرجة"، وأشارت المعطيات إلى أن 41 حالة "متوسطة"، و90 حالة "طفيفة".

ووفقا للمعطيات الرسمية، انخفضت حصيلة الإصابات النشطة إلى 16,023، في حين وصل عدد الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الجائحة في آذار/ مارس 2020 إلى مليون و319 آلاف و902.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ ثلاثة ملايين و871 ألفا و845.

في حين وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بجرعتي اللقاح إلى خمسة ملايين و706 آلاف و240، في حين بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى ستة ملايين و211 ألفا و541 حالات.

وكانت السلطات الصحية قد رصدت أول إصابة بمتحورة متفرعة عن المتحورة دلتا لفيروس كورونا المستجد، وتنتشر بالفعل في عدة دول أوروبية، وفق ما ذكرت وزارة الصحة.

وظهرت المتحورة الفرعية (AY4.2) لدى فتى يبلغ من العمر 11 عامًا قادم من أوروبا. وتم التعرف عليه في مطار بن غوريون في تل أبيب ووضع في الحجر الصحي، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، مؤكدة عدم تسجيل حالة أخرى منذ ذلك الحين.

وعلق المدير العام لوزارة الصحة، بروفيسور نحمان أش، في وقت سابق الأربعاء، عن انتشار متفرعة دلتا الجديدة، ورجح أنها "تنقل العدوى أكثر من دلتا، ولكن ليس بشكل كبير". وقال: "نحن بحاجة إلى المتابعة، وإذا لزم الأمر، اتخاذ خطوات خاصة".

ويثير ظهور هذه المتحورة الجديدة، على الرغم من العدوى الشديدة التي تسببها المتحورة دلتا، المخاوف من إمكانية تفشي أكبر. ويرى مدير معهد علم الوراثة في جامعة كاليفورنيا، فرانسوا بالو، أن هذه المتحورة الجديدة لا تزال نادرة ولا يبدو أنها تشكل المخاطر التي تطرحها المتحورات الاخرى.