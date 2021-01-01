رابطة الكتاب الأردنيين تقيم حفل اشهار كتاب معجم أعلام النساء الفلسطينيات”

عمان /سما/

أقامت رابطة الكتاب الأردنيين، مساء اليوم الأربعاء، حفل إشهار وتوقيع كتاب (معجم أعلام النساء الفلسطينيات)، للكاتبة اللبنانية غدير الشيخ محمد، الذي يتناول سيرة 628 امرأة فلسطينية أبدعن في مجالات الفن والكتابة والسياسة.

وقالت الكاتبة الشيخ محمد لـ”وفا”، إن كتاب (معجم إعلام النساء الفلسطينيات) هو الكتاب الثاني ضمن سلسلة النساء، الأول كان عن النساء السعوديات وهذا الجزء يتحدث عن النساء الفلسطينيات.

وبينت “أن الكتاب يضم 625 اسم من اختصاصات مختلفة، أديبات، فنانات مسرحيات ومطربات، فنانات تشكيليات، سياسيات، مناضلات، أستاذات جامعيات، نساء اشتغلن بالشأن العام، وكل امرأة تركت بصمة في تاريخ فلسطين والعالم”.

وقالت “إنها وجدت مساعدة كبيرة في جمع مادة الكتاب من السيدات أنفسهن ومن الرجل الفلسطيني، وحتى من الكتاب والأدباء اللبنانيين والسوريين للوصول إلى أكبر عدد السيدات المبدعات، مؤكدة هذا العدد لا يقارن بالعدد الحقيقي للمبدعات الفلسطينيات”.

ويتحدث الكتاب الذي صدر عن دار النخبة في بيروت السيرة الذاتية لـ(628 سيدة فلسطينة خضن معاركهن في الحياة وفي أصعب الظروف ليثبتن وجودهن ويعبّرن عن قضاياهن التي لا تشبه قضايا النساء الأخريات، فالمرأة الفلسطينية تحمل منذ ولادتها قضية وطنها المحتل، وتحمل في ذاكرتها تاريخ بلادها منذ الانتداب البريطاني إلى وعد بلفور إلى الاحتلال الإسرائيلي الذي قضم البلاد وغير أسماء المدن والقرى وحرم جزءا كبيرا من الشعب الفلسطيني من حقه في حمل الجنسية الفلسطينية.

من أهم ما يميز الكتاب هو حفظ أسماء المدن والقرى التي تنتمي إليها السيدات بهدف الحفاظ على الأسماء الأصلية وعدم الاعتراف بالأسماء الجديدة التي أطلقها الاستعمار.

ولفت الكتاب النظر إلى الفنانات المسرحيات والممثلات والمخرجات والعازفات والكاتبات للتلفزيون والمسرح واللواتي وصلن إلى العالمية وحصدن الجوائز، وهذا ما لم يقم به أحد من قبل، خصوصا النساء في الداخل الفلسطيني المحتل واللواتي لا يعلم عنهن وعن حفاظهن على الأصالة إلا قليل من الناس.

ويتألف الكتاب من 400 صفحة، ويضم فهرس الأسماء الواردة في الكتاب مع ذكر اختصاص السيدة وصفتها إلى جانب اسمها ليسهل على الباحث أن يصل إلى السيدات اللواتي ينضممن تحت اختصاص واحد.