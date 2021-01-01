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ولي عهد أبوظبي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ولي عهد أبوظبي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري



ابو ظبي/سما/

أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، بحثا خلاله الأوضاع في سوريا والشرق الأوسط.

وجاء في بيان الوكالة أن "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة".

وأضاف البيان أن ولي عهد أبوظبي "بحث والرئيس السوري، خلال الاتصال، علاقات البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه مصالحهما المتبادلة".

وتابع "كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط إضافة إلى مجمل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك".

#ولي عهد أبو ظبي #محمد بن زايد #سوريا #بشار الاسد

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