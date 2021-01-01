  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

لبنان: الحكم على فلسطينيين اثنين بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة الانتماء لمجموعة إرهابية مسلحة

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: الحكم على فلسطينيين اثنين بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة الانتماء لمجموعة إرهابية مسلحة



بيروت /سما/

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، حكمين بحق فلسطينيين اثنين، بتهم الانتماء الى مجموعة إرهابية مسلحة والمشاركة في الاقتتال الداخلي بين منظمات فلسطينية داخل مخيم عين الحلوة.

وأعلنت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحاده، إصدار حكمين بحق الفلسطينيين بلال ضرار بدر ومحمد شريدي شريده لإقدامهما على الأراضي اللبنانية، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، إلى "الانتماء الى مجموعة إرهابية مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وعلى المشاركة في الاقتتال الداخلي بين المنظمات الفلسطينية داخل مخيم عين الحلوة والاستنفارات والاشتباكات التي دارت بينهما". وفق لبنان 24


وقضى الحكمان بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق كل منهما، وتجريدهما من حقوقهما المدنية وإلزامهما تقديم بندقية حربية.

#لبنان #محكمة لبنانية #مخيم عين الحلوة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: هذا ما بحثه العمادي مع حماس بشأن المنحة القطرية

"إسرائيل" تقدم مقترحًا حول دخول المنحة القطرية لموظفي غزة

اغتصاب فلسطينيتين .. الجيش الإسرائيلي يكشف عن قضية تكتم عليها طوال 5 سنوات

الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

قناة "كان"العبرية تبث تقريرًا خاصًا عن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس

شاهد: هدف عالمي من محمد صلاح في مرمى أتليتكو مدريد

إدارة بايدن وبن سلمان يبحثان التطبيع مع إسرائيل.. والرياض تقدم قائمة مطالب قبل هذه الخطوة

الأخبار الرئيسية

اليونيفيل

هل يقبل لبنان “اقتراح هوكشتاين” لحل الخلاف مع إسرائيل؟

واللا: فريق أمريكي إسرائيلي لحل الخلاف بشأن إعادة فتح القنصلية الامريكية بالقدس

الجهاد الإسلامي تهدد إسرائيل: لن نقف مكتوفي الأيدي.. وتهديداتنا ستكون فعلاً عملياً على الأرض

قناة اسرائيلية تزعم: حماس هددت بخطف المزيد من الجنود في حال فشل التوصل لصفقة جديدة

لم الشمل

لم الشمل ومنح المواطنة: بادرة تذكر بعمق السيطرة الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية