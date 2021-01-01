اللواء يوسف الحلو من الخليل وبيت لحم : رؤيتنا شرطة متميزة لدولة آمنة

بيت لحم /سما/

أكد اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة الفلسطينية خلال زيارته اليوم لمحافظتي الخليل وبيت لحم وخلال اجتماعاته التي عقدها على ان رؤية مؤسسة الشرطة في المرحلة الحالية هي شرطة متميزة لدولة امنة يشعر فيها المواطن الفلسطيني والمقيم والزائر بالامن والامان مؤكدا على ان من اهم اولويات جهاز الشرطة هو توطيد العلاقة والتعاون مع المواطنين من خلال تعزيز جسور الثقة بشكل يجعل المواطن شريكا اساسيا في العملية الامنيه في ظل الاوضاع الراهنة التي نعيشها .

واوضحت العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأن اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة الفلسطينية يرافقه العميد مدحت حجو مدير الشرطة الخاصة والعميد د خالد السباتين رئيس الديوان والعميد ليث زيدان مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام والعميد ناصر ابو حناني مدير شرطة الحراسات، والرائد احمد الشعبي مدير مكتب اللواء، قام بزيارة لمديرية شرطة محافظة الخليل ، و كان في استقبالهم العميد عبد اللطيف القدومي مدير شرطة محافظة الخليل ونائبه وعدد من مدراء المراكز والاقسام والادارات المتخصصه ".

وقد نقل الحلو، تحيات الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين القائد الاعلى لقوى الامن والدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء وزير الداخلية لمنتسبي شرطة المحافظة ، مؤكدا بان الشرطة الفلسطينية ماضية قدما بجهودها في سبيل الارتقاء بالعمل الامني وتطويره من خلال فرض سيادة القانون بما يحفظ كرامة المواطن وحقوقه ، كما واكد على ان غاية هذه المؤسسة هي حماية المواطن وتحصيل حقوقه ضمن اطار القانون الذي نحتكم جميعا تحت مظلته دون استثناء .

وخلال زيارته لمحافظة الخليل التقى سيادة اللواء الحلو عطوفة محافظ محافظة الخليل اللواء جبرين البكري ومدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة وامناء سر اقاليم فتح بالمحافظة ، حيث اعرب سيادته خلال لقائهم عن اهمية التعاون والتنسيق المشترك ما بين كافة المؤسسات والجهات من اجل تذليل العقبات وخدمة الناس بشكل يساهم في تعزيز جسور الثقة مع كافة المواطنين .

وبعد الانتهاء من زيارة محافظة الخليل توجه سيادته لمديرية شرطة بيت لحم وكان في استقباله العميد طارق الحاج مدير شرطة المحافظة ونائبه ومدراء افرع الادارات والمراكز وخلال اجتماعه معهم اكد سيادته على اهمية محافظة بيت لحم وخصوصيتها كمدينة دينية وسياحية وضرورة بذل كل جهد ممكن من اجل توفير الامن للمواطن والزائر باعتبارها مدينة سياحية تستقبل العديد من المواطنين والسياح وطمئن سيادته المرتبات بان قيادة الشرطة اعتمدت خطة تطويرية سريعة تضمن بداية التوزيع العادل للامكانات على كافة المحافظات بما يتناسب مع حجم العمل بما يضمن ترشيق المؤسسة وجعلها اكثر قدرة على تحقيق سرعة الاستجابة للاحداث الامنية التي تقع ضمن اختصاص الشرطة.

وشملت زيارة اللواء الحلو لمحافظة بيت لحم لقاء مع محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد ومدراء الأجهزة الأمنية بالمحافظة وامين سر الاقليم مؤكدا على اهمية العمل المشترك الذي تقوم به الهيئة الامنية بالمحافظة وغيرها من المحافظات في توفير الامن في المحافظة وحفظ حقوق المواطنين وكراماتهم.

وفي ختام الزيارة للمحافظتين وبعد الاستماع للوضع العام والعلاقة مع المواطنين ولأهم المشاكل التي تواجه الشرطة والاطلاع على الاحتياج في المحافظتين أكد سيادة اللواء بان الشرطة الفلسطينية ماضية قدما في اداء رسالتها النبيلة وفق توجيهات القائد الاعلى لقوى الامن السيد الرئيس محمود عباس حفظه الله وتعليمات دولة رئيس دولة رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور محمد اشتية، وان منتسبي هذه المؤسسة على العهد باقون كما اراد لهم ربان هذه السفينة جنودا للحق وسندا لكل من يلجأ الينا لتنفيذ عدالة القانون بكل حيادية وشفافية وعلى اساس احترام الانسان وصون كرامته واعدا بتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لنجاح العمل الشرطي في هاتين المحافظتين ضمن الامكانات المتاحة سواء على مستوى القوى البشرية او الاحتياجات اللوجستية.