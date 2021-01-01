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محمد عساف يصل فلسطين ويستعد لجولة عروض في الولايات المتحدة وكندا بعد كورونا

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد عساف يصل فلسطين ويستعد لجولة عروض في الولايات المتحدة وكندا بعد كورونا



رام الله /سما/

 التقى الفنان محمد عساف فرقة أوتار الموسيقية بقيادة المايسترو يعقوب الأطرش، لدى وصوله فلسطين، للبدء بتحضيرات جولة عروض غنائية.

وأوضح المكتب الإعلامي للفنان عساف في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، أنه يتم التحضير لجولات غنائية بين الجاليات العربية في الولايات المتحدة وكندا برفقة النجم الأردني عمر عبد اللات.

وأضاف البيان أن العروض الغنائية ستبدأ بعد 20 تشرين الثاني المقبل وتستمر حتى عروض الاحتفال برأس السنة، بعد انقطاع طويل تسببت به جائحة كورونا، منعت عساف من لقاء فرفته في فلسطين وتنفيذ عروض اعتاد الجمهور العربي عليها خلال السنوات الماضية.

والتقى عساف مع المايسترو يعقوب؛ قائلا: "مع المايسترو بعد سنتين غياب، استنونا بجولات عروض عالطريق".

#الفنان محمد عساف #فرقة أوتار الموسيقية #جولة عروض غنائية

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