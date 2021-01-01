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إضراب شامل في أم الفحم غدا احتجاجا على جرائم القتل

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
إضراب شامل في أم الفحم غدا احتجاجا على جرائم القتل



القدس المحتلة /سما/

أعلنت بلدية أم الفحم داخل أراضي الـ48، مساء اليوم الأربعاء، الإضراب العام والشامل غدا الخميس، احتجاجا على جرائم القتل.

جاء ذلك في بيان صادر عن البلدية، عقب جلستها الطارئة التي بحثت فيها سبل التصدي لجرائم القتل التي وقعت في المدينة وراح ضحيتها ثلاثة شبان.

وأوضح البيان أن الإضراب يشمل المحلات التجارية والمؤسسات العامة والخاصة والمدارس، باستثناء التعليم الخاص، داعيا أهالي المدينة إلى الالتزام به.

كما دعا أئمة وخطباء المساجد إلى تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن الأوضاع التي تمر بها المدينة، وتغليب لغة الحوار والنقاش والعفو والصفح والتسامح بين الناس، كذلك دعا إلى وقفة احتجاجية أمام مركز الشرطة السبت المقبل، وتوجهت البلدية في بيانها لأهل الخير والإصلاح أيضا لأخذ دورهم في الإصلاح بين الأطراف المتخاصمة.

وأوضح البيان أنّ "المجلس البلدي، ناقش تدهور الأوضاع وفقدان الأمن والأمان في البلد مؤخرا"، مبينا أنّ "عدد القتلى في المدينة وصل منذ بداية العام الجاري، إلى ثمانية شبان".

#بلدية أم الفحم #أراضي الـ48 #اضراب شامل #الجريمة والعنف

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