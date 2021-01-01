"الديمقراطية" تدعو لمقاطعة مركز "بيلي" التابع لصندوق القدس الإسرائيلي

غزة /سما/

دعت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى مقاطعة مركز "بيلي" الإسرائيلي التابع "لصندوق القدس"، المدعوم من "إسرائيل" من خلال بنوكها ووزاراتها.

وأوضحت الدائرة في بيان صحفي، يوم الأربعاء، أن الهدف من المركز تنفيذ أجندات الاحتلال المتعلقة بتهويد القدس، والتهجير القسري وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه، بالإضافة إلى اضطهاده، وممارسة جميع أشكال سياسة الفصل العنصري.

وأشارت إلى أن مركز "بيلي" هو عمود أساسي لدعم وتنفيذ المخططات الإسرائيلية المتعلقة بهدم بيوت الشعب الفلسطيني وتهجيرهم قسرًا، وهو شريك أساسي في زيادة المستوطنات غير الشرعية التي تشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وأكد أن المركز الإسرائيلي ينشط من خلال المؤسسات والجمعيات في القدس، لكن هذه النشاطات هي بخدمة "دولة الاحتلال"، وأهدافها السياسية التي تتعلق بجعل القدس عاصمة موحدة لـ"إسرائيل"، وداعمًا أساسيًا لسياستها الاستعمارية والإمبريالية ولنظامها الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني.

ولفتت إلى ضرورة الفصل بين "بلدية القدس" التابعة للاحتلال ومركز "بيلي"، بذريعة أن التعامل مع بلدية الاحتلال والتعاون معها بشكل قسري يتعلق بالخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني الموجود في القدس بحكم الأمر الواقع.

