الجهاد الإسلامي: الاعتقال السياسي مرفوض ولا يمثل أصالة الشعب الفلسطيني

رام الله /سما/

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، إن الاعتقال السياسي مرفوض ولا يمثل أصالة الشعب الفلسطيني

وأشارت الى أن اعتقال الأسير المحرر الأخ عزت الأقطش من قبل جهاز الأمن الوقائي في بلدة بيتا بمحافظة نابلس، هو تساوق مع ملاحقات الاحتلال لأبناء شعبنا.

وأضافت الجهاد في بيان صحفي، أن عزت هو أحد الشباب الثائر ضد مصادرة الأراضي من قبل الاحتلال في بيتا وجبل صبيح.

وأكدت الحركة، أن المطلوب حماية شعبنا من قطعان المستوطنين الذين يعتدون على أبناء شعبنا في الضفة بحماية من جيش الاحتلال الصهيوني.

وطالبت الجهاد السلطة بكف يدها عن ملاحقة أبناء شعبنا والالتفات إلى ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات وقمع وتهويد وهدم للبيوت، والعمل مع القوى الوطنية الحية لكف يد الاحتلال عن شعبنا وأرضنا وردعه.