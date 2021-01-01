  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد الإسلامي: الاعتقال السياسي مرفوض ولا يمثل أصالة الشعب الفلسطيني

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي: الاعتقال السياسي مرفوض ولا يمثل أصالة الشعب الفلسطيني



رام الله /سما/

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، إن الاعتقال السياسي مرفوض ولا يمثل أصالة الشعب الفلسطيني

وأشارت الى أن اعتقال الأسير المحرر الأخ عزت الأقطش من قبل جهاز الأمن الوقائي في بلدة بيتا بمحافظة نابلس، هو تساوق مع ملاحقات الاحتلال لأبناء شعبنا.

وأضافت الجهاد في بيان صحفي، أن عزت هو أحد الشباب الثائر ضد مصادرة الأراضي من قبل الاحتلال في بيتا وجبل صبيح.

وأكدت الحركة، أن المطلوب حماية شعبنا من قطعان المستوطنين الذين يعتدون على أبناء شعبنا في الضفة بحماية من جيش الاحتلال الصهيوني.

وطالبت الجهاد السلطة بكف يدها عن ملاحقة أبناء شعبنا والالتفات إلى ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات وقمع وتهويد وهدم للبيوت، والعمل مع القوى الوطنية الحية لكف يد الاحتلال عن شعبنا وأرضنا وردعه.

#الجهاد الإسلامي #الاعتقال السياسي #الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: هذا ما بحثه العمادي مع حماس بشأن المنحة القطرية

"إسرائيل" تقدم مقترحًا حول دخول المنحة القطرية لموظفي غزة

اغتصاب فلسطينيتين .. الجيش الإسرائيلي يكشف عن قضية تكتم عليها طوال 5 سنوات

الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

قناة "كان"العبرية تبث تقريرًا خاصًا عن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس

شاهد: هدف عالمي من محمد صلاح في مرمى أتليتكو مدريد

تقرير: اتصالات عربية-إسرائيلية هادئة من وراء الكواليس، هل ستُسفر عن اتفاقيات؟

الأخبار الرئيسية

الجهاد الإسلامي تهدد إسرائيل: لن نقف مكتوفي الأيدي.. وتهديداتنا ستكون فعلاً عملياً على الأرض

قناة اسرائيلية تزعم: حماس هددت بخطف المزيد من الجنود في حال فشل التوصل لصفقة جديدة

لم الشمل

لم الشمل ومنح المواطنة: بادرة تذكر بعمق السيطرة الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين

بلينكن

إدارة بايدن وبن سلمان يبحثان التطبيع مع إسرائيل.. والرياض تقدم قائمة مطالب قبل هذه الخطوة

مجدلاني يتحدث عن شيكات الشؤون: قد نواجه إشكالية في دفع رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية