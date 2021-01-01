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الجهاد الإسلامي تهدد إسرائيل: لن نقف مكتوفي الأيدي.. وتهديداتنا ستكون فعلاً عملياً على الأرض

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تهدد إسرائيل: لن نقف مكتوفي الأيدي.. وتهديداتنا ستكون فعلاً عملياً على الأرض



غزة /سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي د. وليد القططي أن حركته لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تغول العدو وإدارة سجونه على الأسرى الفلسطينيين عامة وأسرى الحركة خاصة.

وشدد د. القططي في تصريحات صحفية، على وقوف الحركة إلى جانب الأسرى الذين يخوضون معركتهم وصولًا إلى انتزاع الكرامة، والحقوق، قائلًا "الأسرى بالنسبة لنا هم خط أحمر، لذلك كله لن نتركهم لوحدهم أمام تغول السجان الاسرائيلي".

وأكد أن، "الشعب الفلسطيني موحد أمام قضية الأسرى داخل السجون وخارجها"، مبينًا أنها قضية جامعة توحد الشعب الفلسطيني".

وأشار د. القططي إلى أن "حركة الجهاد الاسلامي تعتبر جميع الأسرى يداً واحدة، وهو ما يتطلب الوحدة والنصرة الكاملة لهم خارج السجون، وصولًا إلى النصر".

ونوه عضو المكتب السياسي للجهاد الاسلامي إلى أن العدو يدرك أيما إدراك التحذيرات والتهديدات التي أطلقتها الحركة، وأمينها العام، مشيرًا إلى أن هذه التهديدات ستكون فعلاً عملياً على الأرض حال مسَّ أسرانا أي سوء.

وختم د. القططي حديثه "عندما نحذر في الجهاد الاسلامي من المساس بالأسرى، فهذا يعني أننا لن نتركهم، والعدو يدرك ذلك أكثر من غيره".

#الجهاد الاسلامي #وليد القططي #الأسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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