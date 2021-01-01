  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل مواطنا ويعتدي على آخرين تصدو لاقتحام المتطرف بن جفير لباب العامود

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مواطنا ويعتدي على آخرين تصدو لاقتحام المتطرف بن جفير لباب العامود



القدس المحتلة /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا واعتدت على آخرين لدى تصديهم لاقتحام النائب المتطرف في الكنيست ايتمار بن جفير، لساحة باب العامود بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتدت على عدد من المواطنين قاموا بالهتاف في وجه المتطرف بن جفير، واعتقلت مواطنًا بعد الاعتداء عليه بالضرب.

كما اقتحم بن جفير بحماية عناصر شرطة الاحتلال، رباط الكرد قرب باب الحديد أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وتشهد منطقة باب العامود منذ عدة أيام عدوانا متواصلا من قبل الاحتلال على المواطنين خلال مرورهم من المكان، أو جلوسهم على مدرجاته، حيث أصيب واعتقل العشرات.

#قوات الاحتلال #اعتقال #إيتمار بن غفير #ساحة باب العامود

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: هذا ما بحثه العمادي مع حماس بشأن المنحة القطرية

"إسرائيل" تقدم مقترحًا حول دخول المنحة القطرية لموظفي غزة

اغتصاب فلسطينيتين .. الجيش الإسرائيلي يكشف عن قضية تكتم عليها طوال 5 سنوات

الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

قناة "كان"العبرية تبث تقريرًا خاصًا عن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس

شاهد: هدف عالمي من محمد صلاح في مرمى أتليتكو مدريد

الشؤون المدنية تصدر تنويهاً مهماً بخصوص موافقات الحصول على الهوية الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

الجهاد الإسلامي تهدد إسرائيل: لن نقف مكتوفي الأيدي.. وتهديداتنا ستكون فعلاً عملياً على الأرض

قناة اسرائيلية تزعم: حماس هددت بخطف المزيد من الجنود في حال فشل التوصل لصفقة جديدة

لم الشمل

لم الشمل ومنح المواطنة: بادرة تذكر بعمق السيطرة الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين

بلينكن

إدارة بايدن وبن سلمان يبحثان التطبيع مع إسرائيل.. والرياض تقدم قائمة مطالب قبل هذه الخطوة

مجدلاني يتحدث عن شيكات الشؤون: قد نواجه إشكالية في دفع رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية