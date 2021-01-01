  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بهدف استفزازهم.. “بن غفير” يقتحم باب العامود وسط حراسة مشددة

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
بهدف استفزازهم.. “بن غفير” يقتحم باب العامود وسط حراسة مشددة



القدس المحتلة /سما/

اقتحم عضو كنيست الاحتلال ” إيتمار بن غفير”، مساء اليوم الأربعاء، منطقة باب العامود، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال انتشرت بشكلٍ مُكثف في منطقة باب العامود، قبيل وصول عضو كنيست الاحتلال “بن غفير”، من أجل تأمين اقتحامه. 

وأوضحت المصادر، أن عضو كنيست الاحتلال “إيتمار بن غفير” اقتحم البلدة القديمة من باب العامود، بحماية قوات الاحتلال، في خطوة استفزازية بعد أيام من التوتر في المكان.

 وبالتزامن مع ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال فتى من باب العامود.

يذكر أن قوات الاحتلال أصابت 91 فلسطينياً، من بينهم أطفال ونساء، خلال المواجهات التي اندلعت يوم أمس الثلاثاء، كما اعتقلت 25 مقدسياً معظمهم من الأطفال والفتية.

وأوضح محامون تابعوا المعتقلين الذين نُقلوا إلى مراكز شرطة الاحتلال في القدس، أن المعتقلين تعرّضوا للضرب المبرح حيث ظهرت على وجوههم وأجسادهم آثار الضرب والتنكيل.

#إيتمار بن غفير #منطقة باب العامود #القدس #المسجد الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: هذا ما بحثه العمادي مع حماس بشأن المنحة القطرية

"إسرائيل" تقدم مقترحًا حول دخول المنحة القطرية لموظفي غزة

اغتصاب فلسطينيتين .. الجيش الإسرائيلي يكشف عن قضية تكتم عليها طوال 5 سنوات

الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

قناة "كان"العبرية تبث تقريرًا خاصًا عن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس

شاهد: هدف عالمي من محمد صلاح في مرمى أتليتكو مدريد

الشؤون المدنية تصدر تنويهاً مهماً بخصوص موافقات الحصول على الهوية الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

الجهاد الإسلامي تهدد إسرائيل: لن نقف مكتوفي الأيدي.. وتهديداتنا ستكون فعلاً عملياً على الأرض

قناة اسرائيلية تزعم: حماس هددت بخطف المزيد من الجنود في حال فشل التوصل لصفقة جديدة

لم الشمل

لم الشمل ومنح المواطنة: بادرة تذكر بعمق السيطرة الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين

بلينكن

إدارة بايدن وبن سلمان يبحثان التطبيع مع إسرائيل.. والرياض تقدم قائمة مطالب قبل هذه الخطوة

مجدلاني يتحدث عن شيكات الشؤون: قد نواجه إشكالية في دفع رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية