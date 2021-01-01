بهدف استفزازهم.. “بن غفير” يقتحم باب العامود وسط حراسة مشددة

القدس المحتلة /سما/

اقتحم عضو كنيست الاحتلال ” إيتمار بن غفير”، مساء اليوم الأربعاء، منطقة باب العامود، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال انتشرت بشكلٍ مُكثف في منطقة باب العامود، قبيل وصول عضو كنيست الاحتلال “بن غفير”، من أجل تأمين اقتحامه.

وأوضحت المصادر، أن عضو كنيست الاحتلال “إيتمار بن غفير” اقتحم البلدة القديمة من باب العامود، بحماية قوات الاحتلال، في خطوة استفزازية بعد أيام من التوتر في المكان.

وبالتزامن مع ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال فتى من باب العامود.

يذكر أن قوات الاحتلال أصابت 91 فلسطينياً، من بينهم أطفال ونساء، خلال المواجهات التي اندلعت يوم أمس الثلاثاء، كما اعتقلت 25 مقدسياً معظمهم من الأطفال والفتية.

وأوضح محامون تابعوا المعتقلين الذين نُقلوا إلى مراكز شرطة الاحتلال في القدس، أن المعتقلين تعرّضوا للضرب المبرح حيث ظهرت على وجوههم وأجسادهم آثار الضرب والتنكيل.