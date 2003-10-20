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4 أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال



رام الله /سما/

دخل اليوم، أربعة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم : الأسير سمير إبراهيم محمود أبو نعمة (61 عاماً)، من سكان محافظة القدس، دخل عامه 36 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 20/10/1986، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير خالد ذيب حسن أبو حمد (45 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه الـ19 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 20/10/2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد 3 مرات، بالإضافة إلى 40 عاماً .

الأسير ياسر فهمي حسني سوالمة (38 عاماً)، من سكان محافظة طوباس، دخل عامه الـ16 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 20/10/2006، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير سحبان وائل محمود الطيطي (32 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه السادس على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 20/10/2016، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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