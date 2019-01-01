فلسطين تشارك بافتتاح معرض مليبول الفرنسي

رام الله /سما/

شاركت دولة فلسطين، اليوم الأربعاء، بافتتاح معرض مليبول الفرنسي في نسخته الثانية والعشرين، والذي يعتبر حدثا عالميا للسلامة والأمن الداخلي للدول.

وجرى افتتاح المعرض من قبل وزير الداخلية الفرنسي جـيرالـد دارمانـين، حيث حضر عن الجانب الفلسطيني قائد قوات الأمن الوطني الـلواء نضال أبو دخان، ورئيس الحرس الرئاسي اللواء منير الزعبي، ومسؤول الإدارة المالية والعسكرية في الأمن الوطني اللواء إياد عباس، وسفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، وسفيرة دولة فلسطين لدى فرنسا هالة أبو حصيرة.

ويعرض المعرض عـددا من الحلول والتقنيات المبتكرة للأمن الداخلي، وينظم كل عامين برعاية وزارة الداخلية الفرنسية بالشراكة مع الشرطة الوطنية، والدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن المدني وإدارة الأزمات ووزارة الاقــتصاد والمالية مع المديرية العامة للجمارك والشرطة البلدية والانتربول.

ويــجتمع فــي مـليبول بــاريــس خــلال 4 أيام جــميع المهنيين الـدولــيين في مجال السلامة والأمن لمتابعة أحدث الابتكارات التكنولوجية في هذا الـقطاع، وتبادل المعلومات والتجارب ومناقشة حاضر الصناعة ومستقبلها.

ويبحث كـبار الـقادة والمـسؤولـين عـن المؤسـسات الأمـنية مـن مـختلف الـدول، التحديات الجديدة والتهديدات الناشئة التي يتعرض لها السلام والأمن.

ويغطي المعرض كافة مجالات أمن الدولة الداخلي من حماية البيانات وأنظمة المعلومات والاتـصالات وتحـليل المخاطر والأمن المـدني والقوات الخاصة ومكافحة الإرهاب وسلامة الأماكن، كذلك أمن الموانئ والمطارات ومراقبة الحدود وسلامة الطرق والسلامة الحضرية، إضافة الى قطاع النفط والغاز والضمان المصرفي.

ويـتضمن المـعرض بـرنـامـج مـؤتـمرات بـالشـراكة مـع معهـد الـدراسات العليا الـتابع لوزارة الداخلية لمناقشة القضايا الدولية للأمن الداخلي للدول.

يشار إلى أن المعرض استقبل عام 2019، أكثر من 311185 زائر من نحو 156 دولة، و167 وفدا رسميا.