إصابة خطيرة لعامل في القدس

القدس المحتلة /سما/

أصيب عامل، يبلغ 41 عاما من العمر، من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل بورشة بناء، جنوبي القدس، اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان “نجمة داود الحمراء” أنه “تلقينا بلاغا عند الساعة 13:48 حول إصابة عامل من آلة حفر في ورشة بناء جنوبي القدس، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا خطيرة”.

وذكر المضمد فادي دقدق أنه “مع وصولنا إلى المكان رأينا العامل وهو عالق بآلة حفر بمحاذاة أحد الأنفاق، إذ جرى تخليصه وتقديم العلاجات الأولية له ثم نقل بواسطة سيارة العلاج المكثف إلى المستشفى”.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

يُذكر أن حوادث العمل ازدادت خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من الضفة ومناطق الـ48، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، بالإضافة إلى غياب وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال في أماكن العمل.