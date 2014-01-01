الاحتلال يعزل 3 أسيرات بعد إعلان إضرابهن المفتوح عن الطعام

رام الله /سما/

عزلت إدارة سجن الدامون الأسيرات منى قعدان وأمل طقاطقة وشاتيلا أبو عيادة أمس الثلاثاء، في زنازين فارغة، وذلك بعد بدء إضرابهن المفتوح عن الطعام الأحد الماضي (17 من الشهر الجاري)، تضامناً مع الحركة الأسيرة في ظل ما تتعرض له من تنكيل، بالإضافة للانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات في سجن الدامون، ودفاعاً عن الكرامة.

ووفق إفادة الأسيرة منى قعدان لمحامية مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، فإن الأسيرات الثلاث يمتنعن عن تناول أي شيء باستثناء الماء، كما يرفضن إجراء الفحوصات الطبية بعدما طلبت إدارة السجن منهن الخضوع لها، إذ أرسلت لهن ورقة حول مضار الإضراب عن الطعام، فيما لم تجر أي حديثٍ مباشر معهن حول مطالبهن أو غايتهن من الإضراب.

وفي خطوة تضامنية مع الأسيرات المضربات عن الطعام، أعادت بقية الأسيرات في سجن الدامون أمس، وجبات طعامهن، ما حدا بإدارة السجن إلى معاقبتهن بمنع زيارة عائلاتهن، إذ من المفترض أن تُجرى اليوم وغداً الخميس، وفق بيان لمؤسسة الضمير.

وتعزل إدارة سجون الاحتلال الأسيرات الثلاث في زنازين لا تحوي أياً من مواد أو مستلزمات الحياة اليومية، باستثناء الأبراش (الأسرة) والحرامات، حيث سُمح لهن باصطحاب بعض الملابس والمصاحف، فيما منعن من أخذ أي شيء آخر.

يذكر أن الأسيرة الجريحة أمل طقاطقة (27 عاماً)، تعد أقدم أسيرة حاليًا في سجون الاحتلال، حيث أطلق الاحتلال الرصاص عليها قرب مفترق تجمع مستوطنات “غوش عتصيون” جنوبي بيت لحم، واعتقلها مباشرة نهاية عام 2014، وما زالت تعاني من جروحها، فيما تقبع الأسيرة منى قعدان بالأسر موقوفةً دون حكم منذ اعتقالها في أبريل نيسان العام الحالي، وتقضي شاتيلا حكماً مدته 16 عاماً منذ اعتقالها في أبريل نيسان عام 2016.