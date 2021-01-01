قاسم: مضاعفة الاستيطان في الأغوار استهداف للوجود الفلسطيني

غزة /سما/

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " حازم قاسم إن إعلان الاحتلال عن تخطيطه لمضاعفة الوجود الاستيطاني الصهيوني في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، استمرار للعدوان على الأرض والإنسان الفلسطيني الذي يستهدف الوجود والهوية الفلسطينية.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي الأربعاء، أن هذه المشاريع الصهيونية ستفشل أمام تشبث شعبنا بكل ذرة تراب من أرض فلسطين، ومواصلة نضاله المشروع حتى طرد المحتل ومستوطنيه من أرضنا.

وتابع: تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية يأتي في ظل إصرار السلطة على التمسك بالاتفاقات مع الاحتلال، واستمرار سياسة التنسيق الأمني، وزيادة في اللقاءات بين وزراء الاحتلال وقيادة السلطة، ما يعطي غطاء لسياسة الاستيطان الصهيونية.

ولفت قاسم إلى أن تزامن هذا الإعلان الصهيوني بمضاعفة الاستيطان في الأغوار يتزامن مع دعوة قادة عرب لقادة الاحتلال لزيارة دولهم، وهو ما يشجع الاحتلال على زيادة جرائمه ضد شعبنا، وعلى الأرض عبر المشاريع الاستيطانية.