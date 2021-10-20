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مهندس عملية "نفق الحرية" يعلن الإضراب المفتوح عن الطعام

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهندس عملية "نفق الحرية" يعلن الإضراب المفتوح عن الطعام



رام الله /سما/

أعلن الأسير محمود العارضة مهندس عملية "انتزاع الحرية" من سجن جلبوع، اليوم الأربعاء20/10/2021م، عن خوضه إضراباً مفتوحاً عن الطعام بدءاً من يوم غداً الخميس.

وقال شداد العارضة شقيق الأسير محمود، إن "أخي سيبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام يوم غد الخميس حتى تحقيق حقوقه".

وتمارس إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي منظومة كاملة من الإجراءات والعقوبات الجسدية والنفسية التي تنتهك كافة الحقوق الإنسانية بحق أسرانا في السجون، وخاصة (الأسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع).

ونجح الأسير محمود العارضة برفقة 5 من الأسرى وهم (يعقوب القادري، ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي، ومناضل نفيعات وأيهم كممجي)، من "انتزاع حريتهم" عبر نفق من سجن جلبوع في 10 سبتمبر 2021،  لتعاود قوات الاحتلال اعتقال الأسير العارضة والأسير يعقوب قدري، قرب مدينة الناصرة في الداخل المحتل، واعتقال باقي الأسرى خلال عمليات لقوات الاحتلال، كان أخرها في مدينة جنين حيث تم اعتقال الأسيرين مناضل نفيعات وأيهم كممجي.

#الاسير محمود العارضة #اضراب عن الطعام #السجون الاسرائيلية

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