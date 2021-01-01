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"أسرى الجهاد" يعلنون الاضراب المفتوح عن الطعام في كافة السجون غداً الخميس

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أسرى الجهاد" يعلنون الاضراب المفتوح عن الطعام في كافة السجون غداً الخميس



غزة /سما/

أكد عضو الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي الأسير ثابت مرداوي، أن الأمور في كافة السجون تتجه نحو التصعيد في ظل رفض ما يسمي مصلحة السجون في الاستجابة لمطالب أسرى الجهاد الاسلامي المضربين عن الطعام.

وقال القيادي مرداوي خلال رسالة له، إن "أسرى الجهاد   سيشرعون في إضراب مفتوح عن الطعام، غداً الخميس، وخروجهم إلى الزنازين بالتنسيق مع الفصائل، في حال عدم الاستجابة لمطالب "الهيئة القيادية العليا"، موضحاً بأن  إدارة مصلحة السجون الصهيونية، لم ترد على مطالب أسرى الجهاد الذين مازالوا معزولين، وترفض الاستجابة لمطالب أسرى حركة الجهاد الإسلامي المضربين عن الطعام لليوم الثامن على التوالي.

وأشار إلى أن الاحتلال لا يزال يرفض الاستجابة لمطالب الأسرى حول إلغاء العقوبات التي تصل إلى ما يقارب 4 مليون شيقل، التي فرضت على نحو 400 أسير من أسرى الجهاد في كافة السجون، مبيناً أن الأوضاع داخل معتقلات الاحتلال صعبة جدًا

ويخوض 250 أسيراً من أسرى "الجهاد الإسلامي" في سجون العدو، لليوم الثامن على التوالي، وسط استعدادات لخطوات تصعيدية جديدة بمواجهة الإجراءات التنكيلية المضاعفة بحقَّ المعتقَلين، منذ محاولة 6 أسرى التحرّر من سجون جلبوع مطلع الشهر الماضي.

#اسرى الجهاد #الجهاد الاسلامي #السجون الاسرائيلية #اضراب عن الطعام

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