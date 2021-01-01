مسؤول أمني إسرائيلي: الرقم الذي أعلنته السلطة حول "لم الشمل" غير دقيق

القدس المحتلة /سما/

قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن ما أعلنت عنه وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، فيما يتعلق بعدد الذين سيشملهم، لم الشمل، غير دقيق، ونقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إنه لا يعلم من أين جاؤوا بالرقم (5000).

وحول في إعلان وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، أمس، أن 4000 فلسطيني حصلوا على موافقة لتغيير مكان الإقامة وكذلك الحصول على الهوية الفلسطينية، كمرحلة أولى، قال المصدر الأمني الإسرائيلي: "لا علم لدي عن مراحل أخرى".

ومن بين 4000 فلسطيني الذين تم الإعلان عنهم أمس، 2800 فلسطيني وافقت "إسرائيل" على تغيير عنوان سكنهم في بطاقة الهوية.