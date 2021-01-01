يديعوت أحرنوت: "إسرائيل" معنية باستقرار الأوضاع في الأردن لهذا السبب

القدس المحتلة /سما/

ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، اليوم الأربعاء، أن استقرار الأردن ضرورة بالنسبة لـ "إسرائيل" نظراً لكونها صاحبة أطول حدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب عاموس جلعاد الذي كتب في الصحيفة العبرية فإنه "في الفترة الأخيرة تنطلق ادعاءات تقضي بأن إسرائيل تعمل بشكل مغلوط إذ تضاعف كمية المياه التي توردها للمملكة الأردنية الهاشمية، التعليل الذي يبدو مقنعا ظاهرا، أن الأردن يقترب من إيران - عدو إسرائيل اللدود – وبالتالي، فإنه لا يجوز إثباته بمضاعفة كمية المياه، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو النهج الصحيح؟".

ونوهت إلى أن "الأردن برعاية اتفاق السلام معها، تمنحنا عمقا استراتيجيا حتى حدود العراق"، وأضافت: "تعالوا نتصور رحلة جوية أمنية من مطار بن غوريون شرقا؛ فحدود 67 توجد على مسافة قصيرة للغاية، الضفة الغربية تمنح عمقا استراتيجيا أمنيا، نهر الأردن في منتصف الطريق حتى اجتياز المنطقة الجبلية، عاصمة الأردن والصحراء، وصولا إلى العراق، كل هذا المجال ذو معان هائلة، وشكل في الماضي أرضا خصبة لهجمات عسكرية ضد إسرائيل، أو خشبة قفز لمنظمات من أجل مهاجمة إسرائيل".

ولفتت الصحيفة إلى أن "الحدود الطويلة جدا بين (فلسطين المحتلة) والأردن، لو كانت بمسؤولية إسرائيل الحصرية، لاستوجب ذلك نشر قوات بحجم هائل وبكلفة عالية جدا على تل أبيب، وبدلا من ذلك، تتمتع إسرائيل بواقع مريح للغاية تتمثل بحدود هائلة، بلا عمليات ومؤامرات عسكرية معادية".

وأفادت بأن "إيران تتوق لتوسيع الجبهة من لبنان إلى سوريا ومن سوريا إلى الأردن، وهنا لنا أن نتصور مليشيات موالية لإيران تنتشر على مسافة عشرات الكيلومترات من تل أبيب"، متسائلة: "من هي اليد الخفية التي تسمح بهذا الواقع الاستراتيجي المريح وتوفر مقدرات هائلة على إسرائيل؟ إنها الأردن بما تمتلكه من قوات أمن واستخبارات".

وأكدت "يديعوت"، أن "التعاون الأمني هام لأمن إسرائيل وبلداتها، ويكفي هذا فقط كي يشجع مساعدة مكثفة للأردن"، منوهة إلى أن "المملكة الهاشمية، هي عمود فقري في هامش العلاقات الأمنية الخاصة بين إسرائيل والدول العربية؛ التي كانت أسوأ أعدائها وأصبحت شريكتها".