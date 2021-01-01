الإعلان عن إعادة استقبال السياحة الأجنبية للإقامة في الفنادق الفلسطينية

بيت لحم /سما/

أعلنت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنّه سيتم إعادة استقبال السياحة الوافدة الأجنبية للإقامة والمبيت في الفنادق الفلسطينية، اعتبارًا من السادس من شهر نوفمبر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن وزيرة السياحة رولا معايعة، قولها: إنّ ذلك جاء"نتيجة الجهود التي بذلت من خلال التعاون مع وزارة الشؤون المدنية".

وأشادت الوزير معايعة، بالجهود التي بذلتها طواقم الشؤون المدنية وكذلك التي قامت بها طواقم وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة، في تنفيذ وتطبيق البروتوكولات الصحية والوقائية في المؤسسات السياحية لضمان سلامة الزوار والعاملين في هذه المؤسسات والمجتمع المحلي.