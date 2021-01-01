مجدلاني يتحدث عن شيكات الشؤون: قد نواجه إشكالية في دفع رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة

رام الله /سما/

كشف وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، مساء يوم الأربعاء، أنّ الحكومة الفلسطينية قد تواجه إشكالية في دفع رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة.

وقال مجدلاني، في تصريحات صحفية: "لا نستطيع أن نعد بدفع مخصصات الدفعة الثانية حاليًا، مبلغ المخصصات يقدّر بـ137.5 مليون شيكل وفي ظل العجز والفجوة التمويلية الواسعة وعدم وصول المساعدات الدولية قد نواجه إشكالية في الأشهر القادمة حتى في دفع رواتب الموظفين".

وأضاف: إنّ "قيمة الدفع في البرنامج يزيد عن 137 مليون شيكل، يدفع منها الاتحاد الأوروبي 10 مليون يورو، أي نسبة 25% من قيمة الدفع".

وتابع: إنّ "الموازنة العامة لهذا العام لم تتلقَ حتى اللحظة سوى مساعدة دولية بقدر 30 مليون دولار من البنك الدولي، في حين توقفت كافة المساعدات بما فيها مساعدات الاتحاد الاوروبي المخصص منها 40 مليون دولار لبرنامج المساعدات النقدية للأسر الفقيرة الذي يشمل 116 ألف أسرة بالضفة و غزة، منها 81 ألف في غزة، و35 ألف في الضفة".

وذكر أنّ "إيرادات هذا العام حققت مستوى بين 800 مليون- 820 مليون شيكل مصدرها أموال المقاصة أو أموال الإيرادات المحلية، في حين أنّ فاتورة الرواتب وحدها تبلغ 920 مليون شيكل شهريًا، أي لدينا عجز شهري فقط في فاتورة الرواتب بقيمة 100 مليون شيكل كل شهر، إضافة ذلك المصاريف الجارية لموردي اللوازم الطبية والأدوية والمستشفيات، ومصاريف وزارة التربية والتعليم والوزارات الأخرى التي تتطلب حد أدنى 300 مليون شيكل شهريًا".