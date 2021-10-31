  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التعليم تعلن مواعيد تسجيل وامتحانات الثانوية (الاستكمالية) الثالثة

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم تعلن مواعيد تسجيل وامتحانات الثانوية (الاستكمالية) الثالثة



غزة /سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات، عن عقد امتحانات الثانوية العامة الدورة الثالثة (الاستكمالية) في مبحث أو مبحثين.

وقالت الوزارة إنه من المقرر أن تعقد الامتحانات النظرية يوم السبت 4/12/2021، فيما سيعقد التدريب العملي للفروع المهنية يومي الاثنين والأربعاء 6/12/2021-8/12/2021.

وأوضحت الوزارة أن تسجيل الطلبة الراغبين بالتقدم لهذه الدورة يبدأ في مديريات التربية والتعليم اعتباراً من يوم الأحد 31/10/2021 ولغاية يوم الأحد 7/11/2021 مع ضرورة اصطحاب الوثائق التالية:
-أربع صور شخصية حديثة
-صورة عن شهادة الميلاد
-صورة عن الهوية الشخصية 
-رسوم تسجيل 200 شيكل

وذكرت أن جلسة الامتحان ستبدأ الساعة التاسعة صباحاً، في جلستين متتاليتين دون وجود استراحة بينهما للمشترك الذي سوف يتقدم لمبحثين.

#التربية والتعليم العالي #غزة #امتحانات الثانوية العامة

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس يكشف أخر مستجدات صفقة التبادل: دخول طرف ألماني.. وهذا موقف المقاومة

صحيفة: هذا ما بحثه العمادي مع حماس بشأن المنحة القطرية

"إسرائيل" تقدم مقترحًا حول دخول المنحة القطرية لموظفي غزة

الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

شاهد: هدف عالمي من محمد صلاح في مرمى أتليتكو مدريد

الخارجية تعلن العثور على مكان وجود المفقود السادس من مواطنينا في تركيا

تقرير: اتصالات عربية-إسرائيلية هادئة من وراء الكواليس، هل ستُسفر عن اتفاقيات؟

الأخبار الرئيسية

بلينكن

إدارة بايدن وبن سلمان يبحثان التطبيع مع إسرائيل.. والرياض تقدم قائمة مطالب قبل هذه الخطوة

مجدلاني يتحدث عن شيكات الشؤون: قد نواجه إشكالية في دفع رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة

كورونا

وزيرة الصحة: تسجيل 5 وفيات و275 إصابة جديدة بكورونا و781 حالة تعافٍ

منسق الاحتلال يعلن زيادة حصة تجار قطاع غزة

قناة "كان"العبرية تبث تقريرًا خاصًا عن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية