التعليم تعلن مواعيد تسجيل وامتحانات الثانوية (الاستكمالية) الثالثة

غزة /سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات، عن عقد امتحانات الثانوية العامة الدورة الثالثة (الاستكمالية) في مبحث أو مبحثين.

وقالت الوزارة إنه من المقرر أن تعقد الامتحانات النظرية يوم السبت 4/12/2021، فيما سيعقد التدريب العملي للفروع المهنية يومي الاثنين والأربعاء 6/12/2021-8/12/2021.

وأوضحت الوزارة أن تسجيل الطلبة الراغبين بالتقدم لهذه الدورة يبدأ في مديريات التربية والتعليم اعتباراً من يوم الأحد 31/10/2021 ولغاية يوم الأحد 7/11/2021 مع ضرورة اصطحاب الوثائق التالية:

-أربع صور شخصية حديثة

-صورة عن شهادة الميلاد

-صورة عن الهوية الشخصية

-رسوم تسجيل 200 شيكل

وذكرت أن جلسة الامتحان ستبدأ الساعة التاسعة صباحاً، في جلستين متتاليتين دون وجود استراحة بينهما للمشترك الذي سوف يتقدم لمبحثين.