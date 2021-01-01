هيئة الأسرى ونادي الأسير يكرمان الأسير المحرر شادي وشاحي بعد 19 عاما من الاعتقال

جنين /سما/

كرمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، اليوم الأربعاء، الأسير السابق شادي فارس وشاحي من قرية مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين، الذي أفرج عنه الخميس الماضي، بعد أن أمضى 19 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين سياف أبو سيف إن قضية الأسرى على رأس أولويات القيادة والحكومة وجميع أبناء شعبنا حتى تبييض السجون.

من ناحيته، قال مدير نادي الأسير منتصر سمور، إن تكريم الأسير وشاحي يأتي في إطار الاهتمام والتقدير المعنوي والشكر والثناء للأسرى السابقين، على ما قدموه للوطن على مدار سنوات الأسر.

من ناحيته، ثمن وشاحي هذه اللفتة الوطنية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، ودورهما المستمر في متابعة هموم ومعاناة وقضايا الأسرى وذويهم.

وفي نهاية الزيارة منح الوفد درع الحرية للأسير وشاحي، متمنين الفرج العاجل لجميع أسرانا البواسل من أقبية الاحتلال.