  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

«الديمقراطية» تدين العمل الإرهابي في مدينة دمشق

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
«الديمقراطية» تدين العمل الإرهابي في مدينة دمشق



غزة /سما/

 أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً أدانت فيه العمل الإرهابي الذي استهدف إحدى حافلات النقل في قلب العاصمة السورية دمشق، ما أودى إلى وقوع شهداء وجرحى من بين المواطنين.

وقالت الجبهة: إن هذا العمل الإرهابي المدان، شكلاً ومضموناً، وبكل المقاييس السياسية والقانونية والإنسانية، إنما يهدف إلى إرباك المجتمع والدولة في سوريا، في الوقت الذي بدأ فيه البلد الشقيق يخرج من أزمته، ويتجه نحو الانفراج، إن على الصعيد السياسي أو على الصعيد الدبلوماسي، في ظل انفتاح عربي وإقليمي على سوريا، رغم وطأة الحصار المشين الذي تفرضه الولايات المتحدة على شعب سوريا الشقيق.

وأضافت الجبهة: أن هذا العمل الإرهابي الأسود لا يخدم سوى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأعداء سوريا وشعبها الصامد.

وأكدت الجبهة؛ وقوف شعب فلسطين وفصائله إلى جانب سوريا في مواجهة الإرهاب الأسود، أياً كان مصدره، وعلى طريق الخروج من الأزمة نحو استعادة الدور والموقع القومي والإقليمي لسوريا في ظل الازدهار والأمن والاستقرار 

#الجبهة الديمقراطية #سوريا

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس يكشف أخر مستجدات صفقة التبادل: دخول طرف ألماني.. وهذا موقف المقاومة

صحيفة: هذا ما بحثه العمادي مع حماس بشأن المنحة القطرية

"إسرائيل" تقدم مقترحًا حول دخول المنحة القطرية لموظفي غزة

أولمرت يهاجم نتنياهو: بهذه الطريقة يجب أن تتعامل إسرائيل مع ملف الجنود الأسرى

شاهد: هدف عالمي من محمد صلاح في مرمى أتليتكو مدريد

الخارجية تعلن العثور على مكان وجود المفقود السادس من مواطنينا في تركيا

تقرير: اتصالات عربية-إسرائيلية هادئة من وراء الكواليس، هل ستُسفر عن اتفاقيات؟

الأخبار الرئيسية

كورونا

وزيرة الصحة: تسجيل 5 وفيات و275 إصابة جديدة بكورونا و781 حالة تعافٍ

منسق الاحتلال يعلن زيادة حصة تجار قطاع غزة

قناة "كان"العبرية تبث تقريرًا خاصًا عن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس

اسرى

الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

القناة 12: إسرائيل جادة في ابرام صفقة التبادل وقطعت شوطًا طويلًا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية