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فيجلين: بعد عهد نتنياهو أنوي الترشح لقيادة حزب الليكود

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيجلين: بعد عهد نتنياهو أنوي الترشح لقيادة حزب الليكود



القدس المحتلة /سما/

قال  رئيس حزب الهوية موشيه فيجلين، اليوم (الأربعاء، إنه بعد عهد نتنياهو في الليكود،  و "عندما يحين الوقت" ينوي الترشح لقيادة الليكود.
 
وفي مقال له كما ذكرت القناة 7 العبرية أوضح فيجلين لماذا لا ينوي الانضمام إلى القطاع الديني القومي الذي هرب إليه بينيت خوفًا من التغيير الأساسي الذي اقترحته.
 
وأضاف: "انتهى عصر محاولات توعية الصهيونية الدينية بوعي القيادة من خلاله النضالات المستمرة على قيادة الليكود".
 
وادعى أن ناخبي الليكود هم جمهوره الطبيعي اليوم لكنهم يجدون صعوبة في فهم رسالتهم.
 
ولفت فيجلين إلى أنه "ليس لدي أي نية لمواجهة نتنياهو".
ونوه أنه عندما يحين وقت الترشح لمقعد في قائمة الكنيست، سيفعل ذلك بالطبع، وعندما يحين الوقت للترشح لقيادة الليكود بطريقة لا تختلف عن نتنياهو سيفعل ذلك بالتأكيد.

#موشيه فيجلين #حزب الليكود #بنيامين نتنياهو #اسرائيل

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