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عضو كنيست صماء ترفع دعوة قضائية ضد صحفي إسرائيلي سخر منها

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست صماء ترفع دعوة قضائية ضد صحفي إسرائيلي سخر منها



القدس المحتلة /سما/

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، أن عضو الكنيست في يمينا شيرلي بينتو، سترفع دعوى ضد المذيع اليميني يوسي بن عطار، الذي أهانها وأدلى بتصريحات تشهيرية ضدها لكونها صماء.
 
وفي وقت سابق، قال بن عطار، لـ "بينتو" "شيرلي بينتو غبية وذكية، من الجيد أنك أصم ولا نسمع صوتك عالي النبرة، من الجيد أنك لا تعرف كيف تتحدث"، وقال بن أتار في جالي إسرائيل محطة إذاعية خلال برنامجه اليومي "نيرف سنتر" والذي يتميز على موقع المحطة الإلكتروني بأنه "برنامج يمكّن مستمعيه من إبداء رأيهم في أي موضوع في الأخبار".
 
وجاءت تعليقاته ردًا على تغريده انتقدت فيها زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو
 
وفي خطاب، أشار مكتب المحاماة الذي يمثل بينتو إلى أن تشويه سمعة بن عطار لا يؤذيها فحسب، بل "مجتمع يضم حوالي 800 ألف شخص، من النساء والأطفال، الصم وضعاف السمع، الذين تعرضوا للسخرية"، بحسب معاريف، وطالبت بن عطار بتقديم اعتذار صادق.
 
وقد انتقد أعضاء الحكومة تصريحات بن عطار ضد بينتو، أول عضو كنيست أصم في "إسرائيل".
 
وكتب وزير الخارجية يائير لابيد، على "تويتر" دفاعًا عن الهجوم على شيرلي بينتو: "أود أن أقوي صديقتي شيرلي - نحن فخورون بك ونفتخر بأنك عضوة في الكنيست".
 
وأصدر راديو "جالي إسرائيل" اعتذارًا على تويتر، "نحن غير مستعدين لقبول تصريحات من هذا النوع، ونعتذر لعضو الكنيست بينتو وأي شخص آخر أصيب".
 
تجدر الإشارة إلى أن مقدم البرنامج اعتذر عن كلماته بعد وقت قصير من قولها.

#اسرائيل #الكنيست الإسرائيلي #يوسي بن عطار #شيرلي بينتو #حزب يمينا

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