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وزيرة الصحة: تسجيل 5 وفيات و275 إصابة جديدة بكورونا و781 حالة تعافٍ

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: تسجيل 5 وفيات و275 إصابة جديدة بكورونا و781 حالة تعافٍ



رام الله /سما/

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل خمس وفيات و275 إصابة جديدة بكورونا و781 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن حالتي وفاة سجلتا في قطاع غزة، وحالة في الخليل، وحالة في طولكرم، وأخرى في قلقيلية.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 31، قلقيلية 4، جنين 14، أريحا والأغوار 4، سلفيت 3، نابلس 12، رام الله والبيرة 17، طولكرم 3، بيت لحم 5، طوباس 1، قطاع غزة 181".

وأضافت، ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 19، قلقيلية 4، جنين 29، أريحا والأغوار 10، سلفيت 2، نابلس 21، رام الله والبيرة 17، طولكرم 10، بيت لحم 29، طوباس 6، ضواحي القدس 10، قطاع غزة 624".

وأوضحت أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 96.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 108 مرضى، بينهم 11 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

#فيروس كورونا #فلسطين #وزارة الصحة #اصابات كورونا #المحافظات الفلسطينية #قطاع غزة #الضفة الغربية

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