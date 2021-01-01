الليكود: بينت وساعر يحاولان سرقة الانتخابات المقبلة

القدس المحتلة /سما/

هاجم حزب الليكود بحدة مشروع القانون ضد نتنياهو الذي سيطرح وزير القضاء جدعون ساعر الذي يمنع أي متهم جنائي من تولي منصب رئاسة الوزراء.



وقال الليكود في بيان له وفق القناة 7 العبرية: "بعد سرقة الانتخابات الأخيرة ، يحاول بينيت وساعر سرقة الانتخابات المقبلة".



وأضاف: "القانون الإيراني الذي سيطرحه ساعر هو إعلان حرب على الديمقراطية، إيران لديها أيضًا انتخابات"ديمقراطية "، لكن آيات الله خامنئي هو من يحدد من يسمح لهم بالترشح ومن لا يسمح لهم بذلك، وهم بذلك يديمون حكمهم، والآن يريد ساعر أن يستورد نظام الإيرانيين لإسرائيل".



وتابع: "من لم يتجاوز حزبه نسبة الحجب في الاستطلاعات يحاول إفشال نتنياهو التي يهزم بأغلبية ساحقة أي مرشح آخر لرئاسة الوزراء وأن ملايين المواطنين يدعمون الليكود تحت قيادته".