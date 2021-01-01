لجنة الانتخابات تجتمع مع ممثلي الأحزاب وتواصل لقاءاتها التوعوية بالمحافظات

الضفة المحتلة / سما /

عقدت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، لقاءً لممثلي الأحزاب السياسية، بالتزامن مع استمرار اللقاءات التوعوية وورش العمل في مختلف محافظات الضفة، وذلك ضمن حملة التوعية التي تهدف إلى إطلاع المواطنين والأحزاب على شروط وإجراءات الترشح للانتخابات المحلية 2021.

وشارك ممثلو الأحزاب في اللقاء الذي عقد بمقر اللجنة بمدينة البيرة، وجرى خلاله اطلاعهم على شروط وإجراءات الترشح، وتزويدهم بملف يتضمن مجموعة من المطبوعات التي تشرح وتوضح تفاصيل الترشح للانتخابات المحلية 2021.

وبالتزامن مع ذلك، عقدت لجنة الانتخابات من خلال مكاتبها في محافظات الضفة الغربية سلسلة من اللقاءات وورش العمل في الهيئات المحلية التي تجري فيها انتخابات المرحلة الأولى، بهدف اتاحة المجال أمام المواطنين الراغبين بالترشح للاطلاع على الشروط والإجراءات وتزويدهم بالمطبوعات التي تبين كافة تفاصيل الترشح.

وعقدت هذا اليوم 5 لقاءات توعية مركزية في كل من محافظات: الخليل ونابلس وجنين وبيت لحم وطوباس، بمشاركة عشرات المواطنين ورؤساء مجالس محلية وممثلي الأحزاب والمؤسسات الشبابية والنسوية في المحافظات، علما أن جميع محافظات الضفة تشهد منذ أيام مثل هذه اللقاءات التوعوية بشكل مستمر.

يشار إلى أن اللجنة تنشر من خلال مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي مضامين توعوية وإعلامية متنوعة تؤكد من خلالها كافة التفاصيل والشروط الخاصة بالترشح، إلى جانب تحفيز المواطنين على المشاركة بعملية الانتخابات خصوصا فئات الشباب والنساء وذوي الإعاقة. وتحرص اللجنة على أن تكون مطبوعاتها ونشراتها التلفزيونية، مصممة لتراعي متطلبات وخصوصية المواطنين من ذوي الإعاقة، حيث تتضمن كافة الفيديوهات والومضات التلفزيونية ترجمة للغة الإشارة، ويجري إعداد نسخة خاصة من مطبوعات مرحلة الترشح بلغة بريل.

ومع فتح باب الترشح يوم الثلاثاء المقبل، حسب بيان لجنة الانتخابات، ستطلق اللجنة حملة إعلامية توعوية خاصة بالترشح من خلال الصحف والإذاعات ومحطات التلفزة إضافة لمنصات التواصل الاجتماعي، وكذلك ستتكثف اللقاءات التوعوية في مختلف المحافظات للرد على الاستفسارات والأسئلة التي ترد للجنة من خلال مختلف وسائل التواصل. يضاف إلى ذلك توفير رقم الاتصال المجاني (1800300400) للمواطنين الراغبين بالاستفسار عن أي تفاصيل إجرائية وشكاوى.

وأوضحت اللجنة أنه بإمكان المواطنين الحصول على طلبات الترشح والاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بمرحلة الترشح من خلال زيارة موقع اللجنة الإلكتروني (www.elections.ps) كما بإمكانهم متابعة المطبوعات والنشرات والومضات من خلال حسابات اللجنة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة (فيسبوك، انستغرام، تويتر، يوتيوب، تيليغرام).