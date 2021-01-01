"كورونا" عالميا: 4 ملايين و931 ألف وفاة و242 مليونا و450 ألف إصابة

وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين، وأكثر من 931 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 242 مليونا، وما يقارب من 450 ألف اصابة، تعافى منهم 219 مليونا ونحو 750 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء 413 ألفا و191 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,225 ألف حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت يوم أمس الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أميركا (1,563 وفاة)، وروسيا (1,015 وفاة)، ورومانيا (561 وفاة)، واوكرانيا (538 وفاة)، والبرازيل (381 وفاة)،.

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اميركا (71,809 إصابات)، وبريطانيا (43,738 إصابة)، وروسيا (33,740 إصابة)، وتركيا (30,862 إصابة)، ورومانيا (18,863 إصابة).

ولا تزال اميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (748,652 وفاة)، والبرازيل (603,902 وفاة)، والهند (452,684 وفاة)، والمكسيك (284,923 وفاة)، وروسيا (226,353 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (45,996,507 إصابات)، والهند (34,108,996 إصابة)، والبرازيل (21,664,879 إصابة)، وبريطانيا (8,541,192 إصابة)، وروسيا (8,094,825 إصابة).