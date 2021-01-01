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منسق الاحتلال يعلن زيادة حصة تجار قطاع غزة

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
منسق الاحتلال يعلن زيادة حصة تجار قطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

أعلن منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان عن زيادة حصة تجار غزة الذين يمرون عبر معبر إيرز بمقدار 3000 تاجر جديد.

 
وأوضح عليان أنه بذلك تصبح الحصة الإجمالية لتجار غزة بعدد 10 آلاف تاجر، وستصدر التصاريح لهم مقابل حصولهم على حصولهم على لقاح كورونا، وستدخل الإجراءات حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الخميس.
 
وأشار إلى أن قرار زيادة حصة التجار اتخذه المستوى السياسي بعد تقييم أمني تم بشأن الموضوع.
 
ونوه بأن جميع الإجراءات المدنية تجاه قطاع غزة مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني ​​مع مرور الوقت وسيتم فحص توسيعها وفقًا لتقييم الوضع.

#غزة #منسق الاحتلال #تجار غزة

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