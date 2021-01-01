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"الفيفا" يصرّ على كأس العالم كل عامين.. وهذه دوافعه

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الفيفا" يصرّ على كأس العالم كل عامين.. وهذه دوافعه



وكالات / سما /

أعلم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاتحادات المحلية عن عزمه تنظيم كأس العالم كل عامين، انطلاقاً من عام 2026، مؤكداً أنّه لا ينوي التراجع عن قراره "الثوري"، وحملت مراسلة "الفيفا" إلى الاتحاد توقيع رئيسه جياني إنفانتينو، الذي يدافع عن المشروع بقوة.

وأكد موقع إذاعة "كادينا سار" الإسبانية أن "فيفا" راسل الاتحادات ليعلمها بخطته، واقترح عليها روزنامة لمختلف المسابقات إلى حدود 2026، موعد انطلاق العمل بنظام نسخة كل عامين، بشكل يضمن تنظيم الحدث دون أن يضرّ ذلك بمختلف المواعيد المحلية، أو القارية، وحتى تنطلق بقية الاتحادات في التأقلم مع الروزنامة الجديدة.

وتتضمن الخطة الجديدة لـ"فيفا" تقليص عدد المباريات الدولية سنوياً في إطار التصفيات إلى سبع مباريات فقط تلعب خلال شهري أكتوبر ومارس من كل عام، وذلك لتأمين تواصل المنافسات المحلية.

كما سيتقلص عدد الأيام التي سيكون خلالها اللاعبون مع المنتخبات الوطنية من معدل 50 يوماً حسب الروزنامة الحالية إلى 30 يوماً، وبالتالي يُستجاب إلى طلبات الأندية التي عارضت كثرة المعسكرات والمباريات الدولية.

وبرّر الاتحاد الدولي التعديلات التي ينوي القيام بها إلى رغبته في الحد من المسافات التي يقطعها اللاعبون الدوليون سنوياً، مستشهداً بالمسافة التي قطعها ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني، لخوض المباريات الدولية.

كما أكد الاتحاد الدولي أن هذا التوجه الهدف منه تقليص عدد المباريات الدولية بنسبة هامة، من خلال تقليص عدد مباريات التصفيات، دون أن يقع تحديد الطريقة التي سيتم من خلالها تحديد المنتخبات التي ستشارك في كأس العالم.

#الفيفا #كأس العالم

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