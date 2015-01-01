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قناة "كان"العبرية تبث تقريرًا خاصًا عن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة "كان"العبرية تبث تقريرًا خاصًا عن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس



القدس المحتلة / سما /

بثت قناة كان العبرية، اليوم الأربعاء، تقريرًا خاصًا عن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري.

 
وقال القناة العبرية في تقريرها، إن العاروري يعمل حاليًا على إعادة تأهيل حركة حماس في الضفة الغربية. 
 
وأضافت، العاروري يعرف الضفة الغربية جيدًا، ويمتلك علاقته قوية مع حزب الله وكذلك مع تركيا.
 
وأعاد مجلس شورى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في شهر أغسطس الماضي، انتخاب صالح العاروري، نائبًا لرئيس المكتب السياسي، للمرة الثانية، بالإضافة إلى شغله منصب رئيس الحركة بالضفة الغربية.
 
وانتخب العاروري رئيساً لإقليم الضفة الغربية، في حماس، في 4 يوليو/ تموز الماضي.
 
ويعتبر العاروري من كبار قادة حركة حماس، والمؤسسين الأوائل لجناحها المسلح، كتائب عز الدين القسام.
 
وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الاثني 2018، رصد "مكافأة" قدرها 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن "العاروري"، والقياديين في منظمة حزب الله اللبنانية خليل يوسف حرب، وهيثم علي طبطبائي.
 
وأدرجت "وزارة الخزانة" الأمريكية العاروري ضمن قوائم الإرهاب لديها عام 2015.

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