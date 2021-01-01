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اغتصاب فلسطيني .. الجيش الإسرائيلي يكشف عن قضية تكتم عليها طوال 5 سنوات

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
اغتصاب فلسطيني .. الجيش الإسرائيلي يكشف عن قضية تكتم عليها طوال 5 سنوات



سمح الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أنه حكم بالسجن لمدة 11 عاما على ضابط في الجيش ارتكب جرائم جنسية وأمنية.

 
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قاضي محكمة الجيش في "الكيرياه"، سمح بنشر القضية بعد التستر عليها لمدة 5 سنوات.
 
وفي التفاصيل فإن الضابط اغتصب فلسطينيا وقام بتحرش جنسي بآخرين، وتلقى رشاوى من فلسطينيين آخرين من أجل استخراج تصاريح عمل لهم في إسرائيل.
 
كما نقل الضابط معلومات حساسة عن النشاط الاستخباري لجهاز الشاباك ضد حماس إلى فلسطييين آخرين.
 
ونوهت الصحيفة إلى أن المحكمة رفضت جميع الاستئنافات المقدمة من الضابط لتخفيف العقوبة عنه.

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