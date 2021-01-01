مدينتا غزة وترومسو النرويجية تحتفلان بـمرور 20 عاما على اتفاقية التوأمة

غزة / سما /

احتفلت بلدية غزة وبلدية ترومسو شمال النرويج بمناسبة مرور 20 عاما على اتفاقية التوأمة بينهما؛ وذلك خلال لقاء عبر برنامج التواصل " الزووم " جمع رئيس البلدية د. يحيى السراج مع نظيره النرويجي جينر ومسون إلى جانب عدد من أعضاء المجلس البلدي وموظفين من البلدتين وأفراد من الجالية الفلسطينية في النرويج.



وعبر الجانبان عن سعادتهما باستمرار العلاقات الثنائية بين المدينتين، مؤكدين على أهمية تطوير اتفاقية التوأمة بما يعزز من أواصر الصداقة والتعاون بين المدينتين، وبحثا سبل التعاون في تنفيذ مشاريع وأنشطة تخدم المدينتين.



من جانبه أطلع د. السراج نظيره النرويجي على الأوضاع في المدينة، والجهود التي تبذلها البلدية في ظل الأوضاع الصعبة لتقديم الخدمات للمواطنين، والمشاريع التي تنفذها البلدية لتطوير البنية التحتية في المدينة.



بدوره؛ شكر رئيس بلدية ترومسو، بلدية غزة على جهودها لتعزيز العلاقات بين البلديتين، مؤكداً أن بلديته لن تدخر جهداً في مواصلة علاقات الصداقة وتعزيز اتفاقية التوأمة بين البلديتين.



وشارك إلى جانب رئيس البلدية في اللقاء عضو المجلس البلدي م. هاشم سكيك، ومدير وحدة التعاون الدولي المكلف م. رامي أبو القمبز، و م. محمد الشقرا من وحدة التعاون الدولي، فيما حضر عن بلدية ترومسو إلى جانب ومسون، مسؤول الصداقة مع بلدية غزة انجر تراندم، ومسؤولة مشروع غزة في البلدية ماريون بوفير، ومحمد الجبالي من الجالية الفلسطينية في مدينة ترومسو.



يذكر أن مجلس بلدية غزة يبذل جهودا في سبيل تعزيز وتفعيل اتفاقيات التوأمة مع العديد من المدن حول العالم، وتشبيك علاقات أخرى بما يخدم مدينة غزة