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الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل



القدس المحتلة / سما /

قال موقع "إنتيلي نيوز" العبري، اليوم الأربعاء، إن هناك تقدمًا كبيرًا طرأ على صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

 
وأضاف الموقع العبري، نقلًا عن صحيفة "الزمان" التركية، أن الوسيط المصري أحرز تقدمًا ملحوظًا في قضية تبادل الأسرى مع حماس، وقريبًا سيتم نشر تفاصيل الصفقة.
 
وبحسب المصدر، طلبت مصر من الطرفين، عدم نشر أي تفاصيل تتعلق بالتقدم، لضمان نجاح المفاوضات.
 
وفي وقت سابق، قال المراسل العسكري للقناة 12 العبرية، نير دفوري، إن إسرائيل جادة في ابرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
 
وتحتفظ حماس بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، والآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.
 
ومؤخراً، كشفت حركة "حماس"، أنها قّدمت لوسطاء إطارًا لصفقة تبادل، لكنها لم تتلقّ رداً إيجابياً.
 
وفي المقابل، تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4600 أسير فلسطيني، بينهم 35 أسيرة، ونحو 200 طفل، و520 معتقلًا إداري، وفق معطيات نادي الأسير، لنهاية سبتمبر المنصرم.

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