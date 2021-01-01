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القناة 12: إسرائيل جادة في ابرام صفقة التبادل مع حماس وقطعت شوطًا طويلًا في هذا الملف

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12: إسرائيل جادة في ابرام صفقة التبادل مع حماس وقطعت شوطًا طويلًا في هذا الملف



القدس المحتلة / سما /

زعم المراسل العسكري للقناة 12 العبرية، نير دفوري، أن إسرائيل جادة في ابرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

 
وقال المراسل العسكري نقلًا مصدر إسرائيلي مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات، إن إسرائيل جادة للغاية وقطعت شوطًا طويلًا حتى الآن في هذا الملف. 
 
وبحسبه، فإن الجميع، بمن فيهم المصريون، يعملون بجد للوصول إلى إتمام الصفقة، لكنه أوضح أنه لن يتم إطلاق سراح قتلة الإسرائيليين، ويصف ذلك بأنه "من المحرمات".
 
وتحتفظ حماس بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، والآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.
 
ومؤخراً، كشفت حركة "حماس"، أنها قّدمت لوسطاء إطارًا لصفقة تبادل، لكنها لم تتلقّ رداً إيجابياً.
 
وفي المقابل، تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4600 أسير فلسطيني، بينهم 35 أسيرة، ونحو 200 طفل، و520 معتقلًا إداري، وفق معطيات نادي الأسير، لنهاية سبتمبر المنصرم.

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