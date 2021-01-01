دوري السوبر الأوروبي يعود للواجهة بتعديلات مثيرة

وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية ألمانية، بأن دوري السوبر الأوروبي “السوبر ليج” عاد من جديد للواجهة وبمزايا جديدة، حيث أصبح على مقربة من الانتصار على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” في محكمة العدل الأوروبية.

وذكرت شبكة Wirtschaftswoche الألمانية أن مؤسسي المشروع الجديد توصلوا إلى صيغة جدية لدوري السوبر ليج سترضي كل عشاق كرة القدم، حيث سيكون الدوري عبارة عن دوري مفتوح، مؤكدةً أن المشروع عاد أقوى من أي وقت مضى.

وكشفت الشبكة الألمانية النقاب عن تفاصيل المشروع الجديدة مفيدةً بأن دوري السوبر الأوروبي لن يعرف وجود أعضاء دائمين، كما كان عليه الحال عند طرح الفكرة لأول مرة في أبريل الماضي.

وسيكون تأهل الأندية للمشاركة في دوري السوبر الأوروبي بناءً على الأداء الذي يقدمه كل فريق في الدوري المحلي، مع عدم استبعاد أي دوري في القارة العجوز من فرصة المشاركة.

وبخصوص عدد الأندية التي ستشارك في الدوري، سيبلغ عددها 20 فريقاً، على أن يكون هناك درجة ثانية بوجود 20 فريقاً آخر، على غرار النظام الذي يعمل به اليويفا في دوري الأمم الأوروبية.

وستعمل رابطة السوبر ليج في التعديلات التي أجرتها على المشروع، على تقليص عدد المباريات قدر الإمكان.

وأفادت Wirtschaftswoche بأن عدد الرعاة الذين يسعون خلف الكواليس للعمل في دوري السوبر الأوروبي الجديد مرتفع بشدة، ويظهر الجميع اهتمامه بالأمر، مع توقعات بأنباء سارة بخصوص المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة.