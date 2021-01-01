بلدية خان يونس تكرم عشرين من صناع الجمال وذويهم وتعلن ترميم 6 منازل جديدة لهم

خانيونس / سما /

كرمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة عشرين من صناع الجمال مع ذويهم "المجموعة الثانية"، وذلك تقديرًا لجهودهم في خدمة أبناء شعبنا والحفاظ على الجوانب الصحية والبيئية في ظل الظروف الراهنة.

وخلال الحفل الذي أقيم مساء أمس، في القاعة الملكية بمطعم سنابل وسط المدينة، أكد رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، على أن صناع الجمال يسخرون جُل أوقاتهم ويعملون على مدار الساعة لتأدية واجبهم على الوجه الأكمل للمحافظة على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأعلن د. البطة أن بلدية خان يونس ستشرع على الفور بترميم (6) منازل جديدة تستهدف تحسين الظروف المعيشية لصناع الجمال وذلك بعد تأمين الدعم المادي المطلوب من خلال مبادرتين الأولى من أحد رجال الأعمال، والثانية من مؤسسة إغاثية واللَتين تشتملان تخصيص وفر مالي بقيمة تتراوح (2-3) ألف دولار لترميم كل منزل لصانعي الجمال، مشيرًا إلى أن البلدية تمكنت من ترميم وصيانة (12) منزلاً منذ مطلع العام الجاري لخدمة تلك الشريحة الهشة والتي تحتاج إلى الدعم والمساندة من الجميع.

وأشاد د. البطة بجهود فاعلي الخير ورجال الأعمال الذين يساندون بلدية خان يونس من خلال تبني المبادرات الكريمة لتكريم صناع الجمال، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تؤسس إلى شراكات يُبنى عليها من أجل تحقيق حياة كريمة ومستقرة لمن يثابرون ويجاهدون الظروف القاهرة من أجل القيام بواجباتهم علي أكمل وجه للمحافظة على الصحة العامة وحماية شعبنا من مخاطر التلوث، داعياً في سياق متصل كافة المؤسسات إلى الاستمرار في دعم الشرائح العمالية في كافة المجالات.

ومن جانبه شكر المسئول الإداري في مطعم سنابل أ. مأمون أصرف جهود بلدية خان يونس وكافة عامليها وصناع الجمال فيها والتي ساهمت في رقي وتطوير مدينة خان يونس والأحياء المختلفة، معتبراً أن مشاركة إدارة المطعم في جزء من التكريم جاء كنوع من رد الجميل لجزء بسيط من عطائهم ولمسة وفاء تقديرًا لدورهم المهم في تجميل خان يونس.

وتخلل اللقاء مشاركة صناع الجمال في فقرات الفلكلور الشعبي والأهازيج الفلسطينية، ومن ثم تسليمهم مكافأة نقدية وهدايا لكل منهم تقديرًا لهم.