  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية خان يونس تكرم عشرين من صناع الجمال وذويهم وتعلن ترميم 6 منازل جديدة لهم

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية خان يونس تكرم عشرين من صناع الجمال وذويهم وتعلن ترميم 6 منازل جديدة لهم



خانيونس / سما /

كرمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة عشرين من صناع الجمال مع ذويهم "المجموعة الثانية"، وذلك تقديرًا لجهودهم في خدمة أبناء شعبنا والحفاظ على الجوانب الصحية والبيئية في ظل الظروف الراهنة.

وخلال الحفل الذي أقيم مساء أمس، في القاعة الملكية بمطعم سنابل وسط المدينة، أكد رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، على أن صناع الجمال يسخرون جُل أوقاتهم ويعملون على مدار الساعة لتأدية واجبهم على الوجه الأكمل للمحافظة على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأعلن د. البطة أن بلدية خان يونس ستشرع على الفور بترميم (6) منازل جديدة تستهدف تحسين الظروف المعيشية لصناع الجمال وذلك بعد تأمين الدعم المادي المطلوب من خلال مبادرتين الأولى من أحد رجال الأعمال، والثانية من مؤسسة إغاثية واللَتين تشتملان تخصيص وفر مالي بقيمة تتراوح (2-3) ألف دولار لترميم كل منزل لصانعي الجمال، مشيرًا إلى أن البلدية تمكنت من ترميم وصيانة (12) منزلاً منذ مطلع العام الجاري لخدمة تلك الشريحة الهشة والتي تحتاج إلى الدعم والمساندة من الجميع.

وأشاد د. البطة بجهود فاعلي الخير ورجال الأعمال الذين يساندون بلدية خان يونس من خلال تبني المبادرات الكريمة لتكريم صناع الجمال، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تؤسس إلى شراكات يُبنى عليها من أجل تحقيق حياة كريمة ومستقرة لمن يثابرون ويجاهدون الظروف القاهرة من أجل القيام بواجباتهم علي أكمل وجه للمحافظة على الصحة العامة وحماية شعبنا من مخاطر التلوث، داعياً في سياق متصل كافة المؤسسات إلى الاستمرار في دعم الشرائح العمالية في كافة المجالات.

ومن جانبه شكر المسئول الإداري في مطعم سنابل أ. مأمون أصرف جهود بلدية خان يونس وكافة عامليها وصناع الجمال فيها والتي ساهمت في رقي وتطوير مدينة خان يونس والأحياء المختلفة، معتبراً أن مشاركة إدارة المطعم في جزء من التكريم جاء كنوع من رد الجميل لجزء بسيط من عطائهم ولمسة وفاء تقديرًا لدورهم المهم في تجميل خان يونس.

وتخلل اللقاء مشاركة صناع الجمال في فقرات الفلكلور الشعبي والأهازيج الفلسطينية، ومن ثم تسليمهم مكافأة نقدية وهدايا لكل منهم تقديرًا لهم.

#بلدية خان يونس

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس يكشف أخر مستجدات صفقة التبادل: دخول طرف ألماني.. وهذا موقف المقاومة

لأول مرة .. السماح للسلطة بتسجيل 4 آلاف فلسطيني من غزة والضفة ضمن سجلها المدني

الاحتلال يقرر إغلاق عددًا من المواقع والطرق في غلاف غزة وصحيفة تكشف السبب..

أولمرت يهاجم نتنياهو: بهذه الطريقة يجب أن تتعامل إسرائيل مع ملف الجنود الأسرى

شاهد: هدف عالمي من محمد صلاح في مرمى أتليتكو مدريد

الخارجية تعلن العثور على مكان وجود المفقود السادس من مواطنينا في تركيا

تقرير: اتصالات عربية-إسرائيلية هادئة من وراء الكواليس، هل ستُسفر عن اتفاقيات؟

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و181 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اللجنة التنفيذية

الجبهة الشعبية عن اجتماع "اللجنة التنفيذية": تمخضت فولدت فأرًا

"إسرائيل" تقدم مقترحًا حول دخول المنحة القطرية لموظفي غزة

العمادي

صحيفة: هذا ما بحثه العمادي مع حماس بشأن المنحة القطرية

اغوار

قناة عبرية: مخطط إسرائيلي لمضاعفة عدد المستوطنين في الأغوار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية