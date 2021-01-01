الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و181 إصابة جديدة بفيروس كورونا

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالتي وفاة و181 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 847 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 624 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 181115 إصابة بينها 9422 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 170476 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1517.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 194 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 125.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 768590 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 466286 شخصاً.