بينيت يعلن تجنيد كتيبتين من حرس الحدود للمشاركة في مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع واي نت العبري، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أوعز بنقل سريتين من ما يسمى “قوات حرس الحدود” للمشاركة في خطة مكافحة الجريمة المتفشية في أوساط فلسطينيي الداخل.

وبحسب الموقع، فإنه الإيعاز صدر بعد توصية من وزير الأمن الداخلي عومير بارليف، حيث ستبدأ السريتين بالانتشار والعمل بدءًا من يوم الأحد المقبل، للمساعدة في مكافحة الجريمة.

وفي ذات السياق، قال بارليف إن تدخل جهاز الشاباك في مكافحة الجريمة ستكون محدودة للغاية، وأن مشاركته ستكون فقط في الحالات التي يوجد فيها تهديد “لسيادة دولة إسرائيل”. وفق تعبيره.

وبين بارليف في حديث لإذاعة كان العبرية، أن الهدف من الخطة التي وضعت للحد من الجريمة هو تقليص عدد جرائم القتل حتى نهاية 2022 إلى 10% على الأقل.

ورجح أن تشهد الأشهر المقبلة انخفاضًا في عدد الجرائم مع العمل الحاسم للشرطة الإسرائيلية.