مخطط إسرائيلي لمضاعفة عدد المستوطنين في الأغوار خلال الأربع سنوات المقبلة

الاغوار / سما /

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، معطيات حول خطة تهدف لمضاعفة عدد المستوطنين في الأغوار من 1500 عائلة إلى 3 آلاف، خلال الأربع سنوات المقبلة.

ووفقا لما جاء في تقرير لهيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، مساء أمس الثلاثاء، يدفع وزير البناء والإسكان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي زئيف إلكين باتجاه تمرير مخطط لمضاعفة عدد المستوطنين في غور الأردن في غضون أربع سنوات.

وأشارت إلى أن إلكين يعتزم طرح المخطط لمصادقة حكومة الاحتلال خلال الفترة القريبة المقبلة.

ووفقا لدائرة "الإحصاء" الإسرائيلية، فإن عدد المستوطنين في الأغوار يقدر بنحو 6 آلاف مستوطن.

وتعقيبا على ما جاء في التقرير، قال مدير عام توثيق انتهاكات الاحتلال في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قاسم عواد لـ"وفا"، إن حكومات الاحتلال المتعاقبة تعمل على مضاعفة عدد المستوطنين في الأغوار منذ سنوات وتسعى لتطبيقه من خلال عدة وسائل، أهمها: توسيع المستوطنات، وتقديم تسهيلات للمستوطنين، لاستقطابهم لمناطق الأغوار.

وأضاف عواد، أن هذه الخطة تصب في نفس الغاية والهدف الذي يرمي له الاحتلال، وهي جزء من المزاد المعلن في حكومة الاحتلال لتوسيع الاستيطان، وزيادة عدد المستوطنين في الأغوار، على حساب المواطن والمزارع الفلسطيني".

وأشار إلى أن الزيادة في عدد المستوطنين في الضفة بشكل عام أمر مستدام لدى الاحتلال، ويأتي ضمن سياق "ترويج" مستوطنات الضفة الغربية، وهو مصطلح يعني دعم حكومة الاحتلال للاستيطان والمستوطنات في الضفة، وتقديم تسهيلات لاستقطابهم.