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الصحة : لم يتم تشخيص أي إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : لم يتم تشخيص أي إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا



رام الله / سما /

 قالت مي الكيلة وزير الصحة، اليوم الأربعاء، إنه لم يتم تشخيص أي إصابة في فلسطين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا والتي أعلنت الصحة الإسرائيلية بالأمس عن اكتشافها والمسماة (AY4.2).

ولفتت الكيلة خلال تصريح لإذاعة صوت فلسطين، إلى أن هناك انخفاض في عدد الإصابات التي تسجل يوميًا، لافتةً في الوقت ذاته إلى ارتفاع عدد الوفيات وهو الأمر الذي يشير إلى أن سلالة دلتا لا زالت منتشرة وتصيب بشكل أكبر فئة الشباب.

وأشارت إلى أن فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا توفيت ولم يكن لديها أي أمراض، ومكثت في المستشفى لمدة أسبوعين لتلقي العلاج إلا أنها توفيت.

ودعت وزيرة الصحة، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية ومنها ارتداء الكمامة سواء للمطعمين أو غير المطعمين.

ولفتت الكيلة إلى أنه تم تسجيل عدد من الوفيات لمواطنين تلقوا جرعتين من اللقاح، مشيرةً إلى أن التطعيم يحمي بما يقارب نسبة 94% من الإصابة، ولكن تبقى نسبة تشير لإمكانية إصابة المطعمين في الفيروس.

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