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حماس تدعو لتدخل المؤسسات الحقوقية لإنهاء معاناة الأسير القواسمي

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو لتدخل المؤسسات الحقوقية لإنهاء معاناة الأسير القواسمي



غزة/ سما /

 دعت حركة حماس، اليوم الأربعاء، المؤسسات الحقوقية والإنسانية للعمل على إنهاء معاناة وإنقاذ حياة الأسير مقدقد القواسمي الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ ما يزيد على 90 يومًا على التوالي رفضًا لقرار اعتقاله الإداري.

وأشاد عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حماس في تصريح صحفي له، بصمود الأسير القواسمي الذي قال إنه “لا يزال يتحدى بأمعائه الخاوية الاحتلال الصهيونية في ظل تدهور حالته الصحية في مستشفى كابلان”.

وأكد القانوع على أن قضية الأسرى ستظل بشكل عام وخاصةً المضربين عن الطعام أولوية لدى حركة حماس، وأنها ستعمل بكل الوسائل لإسنادهم ودعمهم حتى تحقيق أهدافهم وانتزاع مطالبهم من الاحتلال.

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